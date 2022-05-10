«Шахтёр» хочет проводить домашние матчи Лиги чемпионов в Польше

Директор донецкого «Шахтёра» Дарио Срна заявил, что клуб хочет проводить домашние матчи Лиги чемпионов сезона-2022/2023 в Польше.



«Недавно «Шахтёр» сыграл товарищеский матч с «Легией». Не исключено, что это был не последний матч нашего клуба в Польше. Эта страна помогает Украине, и у нас есть план, как мы можем отплатить.



Мы хотим играть матчи Лиги чемпионов в Польше! Так мы смогли бы проявить свою благодарность. Жаль, что ни один польский клуб не играет в ЛЧ, но мы были бы рады привезти эти матчи в Польшу. Думаю, Варшава была бы очень хорошим местом для наших матчей в Лиге чемпионов», — цитирует Срну Sportowe Fakty.



Напомним, текущий сезон чемпионата Украины отменён. На момент приостановки турнирную таблицу украинской Премьер-лиги сезона-2021/2022 возглавлял донецкий «Шахтёр», набравший 47 очков в 18 матчах. На втором месте располагалось киевское «Динамо» (45). Замыкал тройку лидеров «Днепр-1», в активе которого 40 очков.

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