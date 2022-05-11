Лев Лещенко хочет записать песню о «Динамо» с Егором Кридом. Клуб поддержал идею

Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко выразил идею записать песню с популярным российским певцом Егором Кридом, посвящённую бело-голубым.

«Речь не совсем о гимне – он у клуба уже есть. Была мысль сделать песню, которую могли бы подхватить болельщики, исполнять во время матчей. Обсудил это с Егором Кридом, он обещал посмотреть, что можно придумать. Также поучаствует Аглая Шиловская, которая ходит на матчи со своим сыном.

К сожалению, сейчас достаточно мало творческой молодёжи вовлечено в процессы болельщиков. Раньше мы теснее общались с командой, дружили со спортсменами, ездили за ними повсюду — теперь дистанция увеличилась. Между тем необходимо единение спорта и культуры двух, скажем так, витрин нашего Отечества. Мы должны пропагандировать здоровый образ жизни и нравственные посылы. Особенно в столь сложное время, когда нам приходится жить в замкнутом пространстве.

Идея создания песни – личная инициатива, но с клубом её обсуждал, меня поддержали. Всё-таки это не имеет никакого отношения к деятельности «Динамо», денег на это выделять не нужно», — цитирует Лещенко «РИА Новости Спорт».