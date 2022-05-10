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Лев Лещенко надеется, что в финале Кубка «Динамо» встретится со «Спартаком»

Лев Лещенко надеется, что в финале Кубка «Динамо» встретится со «Спартаком»
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Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко высказался о победе бело-голубых в матче 1/2 финала Кубка России с «Аланией».

«Матч был замечательным. «Динамо» показало близкий к идеальному футболу. Ребята выигрывали подбор, быстро переходили от защиты в нападение. Жаль, что было много нереализованных моментов. По игре забитых голов должно было быть больше. Евгеньев сыграл очень хорошо, как и вся линия обороны. «Динамо» не давало возможности владикавказцам для настоящих атак.

«Алания» дала возможность играть в нападении. Последнее время все прессингуют, получается бесцветная игра. Сегодня же был немного авантюрный, но атакующий футбол. Все болельщики, которые пришли на стадион, получили огромное удовольствие от игры. Надеюсь, что в финале «Динамо» встретится со «Спартаком» и это будет яркое зрелище, как в старые добрые времена», — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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