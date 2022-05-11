Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фейеноорд» недоволен билетной программой УЕФА на финал Лиги конференций

«Фейеноорд» недоволен билетной программой УЕФА на финал Лиги конференций
Комментарии

«Фейеноорд» остался недоволен тем, как УЕФА продаёт билеты на финал Лиги конференций, где команде предстоит провести матч с «Ромой», сообщает Football Italia.

По данным источника, «Фейеноорд» недоволен тем, что УЕФА предоставил каждому клубу только 3000 билетов. Также, продажи доступны только через каналы УЕФА, что снова раздражает команды и их болельщиков.
Помимо этого «Фейеноорд» утверждает, что им не сообщили о предварительных общих продажах, поэтому многие из тех 8500 билетов, которые были выставлены на продажу, были проданы болельщикам «Ромы».

Отмечается, фанаты «Фейеноорда» уже разместили в социальных сетях призыв, чтобы допустить их на финал без билетов.

Финальный матч Лиги конференций между «Фейеноордом» и «Ромой» состоится 25 мая в Тиране.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022