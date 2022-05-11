«Фейеноорд» недоволен билетной программой УЕФА на финал Лиги конференций

«Фейеноорд» остался недоволен тем, как УЕФА продаёт билеты на финал Лиги конференций, где команде предстоит провести матч с «Ромой», сообщает Football Italia.

По данным источника, «Фейеноорд» недоволен тем, что УЕФА предоставил каждому клубу только 3000 билетов. Также, продажи доступны только через каналы УЕФА, что снова раздражает команды и их болельщиков.

Помимо этого «Фейеноорд» утверждает, что им не сообщили о предварительных общих продажах, поэтому многие из тех 8500 билетов, которые были выставлены на продажу, были проданы болельщикам «Ромы».

Отмечается, фанаты «Фейеноорда» уже разместили в социальных сетях призыв, чтобы допустить их на финал без билетов.

Финальный матч Лиги конференций между «Фейеноордом» и «Ромой» состоится 25 мая в Тиране.