Усман Дембеле отдал 10 голевых передач в 2022 году — больше всех среди игроков топ-5 лиг

Французский полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле сделал две голевые передачи в матче 36-го тура испанской Примеры с «Сельтой» (3:1). Эти результативные передачи стали для Дембеле 9-й и 10-й в 2022 году, и на сегодняшний день никто не смог отдать больше голевых передач в этом году в топ-5 европейских лиг. Об этом сообщает Opta Sport.
На втором месте с 9 голевыми передачами в Лиге 1 расположился нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.
Третье место делят Деян Кулушевски из «Тоттенхэма», Марко Ройс из дортмундской «Боруссии», а также Кристофер Нкунку из «РБ Лейпциг», на счету которых по 8 голевых передач в своих чемпионатах в 2022 году.
В текущем сезоне Усман Дембеле провёл за «Барселону» 31 матч во всех турнирах. Он забил 2 гола и сделал 13 результативных передач.
Видеообзор матча 36-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Сельта» (3:1):
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