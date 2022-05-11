Усман Дембеле отдал 10 голевых передач в 2022 году — больше всех среди игроков топ-5 лиг

Французский полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле сделал две голевые передачи в матче 36-го тура испанской Примеры с «Сельтой» (3:1). Эти результативные передачи стали для Дембеле 9-й и 10-й в 2022 году, и на сегодняшний день никто не смог отдать больше голевых передач в этом году в топ-5 европейских лиг. Об этом сообщает Opta Sport.

На втором месте с 9 голевыми передачами в Лиге 1 расположился нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.

Третье место делят Деян Кулушевски из «Тоттенхэма», Марко Ройс из дортмундской «Боруссии», а также Кристофер Нкунку из «РБ Лейпциг», на счету которых по 8 голевых передач в своих чемпионатах в 2022 году.

В текущем сезоне Усман Дембеле провёл за «Барселону» 31 матч во всех турнирах. Он забил 2 гола и сделал 13 результативных передач.

Видеообзор матча 36-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Сельта» (3:1):

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.