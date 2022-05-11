«Наполи» отказал «Ньюкаслу» в трансфере нападающего Виктора Осимхена

«Ньюкасл» предпринимал попытку подписать форварда итальянского «Наполи» Виктора Осимхена. Английский клуб получил отказ итальянской стороны. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, неаполитанцев не устроила сумма, которую английский клуб предложил за 23-летнего нигерийского форварда.

«Наполи» готов расстаться с Виктором Осимхеном за сумму не меньшую чем € 100 млн.

Действующий контракт нигерийского нападающего с неаполитанцами рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне Виктор Осимхен провёл за «Наполи» 30 матчей во всех турнирах. Он забил 17 голов и сделал 6 результативных передач. Он перешёл в итальянский клуб из французского «Лилля» в 2020 году.

Видеообзор матча 1/8 финала Кубка Италии «Наполи» — «Фиорентина» (2:5):

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