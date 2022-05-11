Тарасов: для меня Сёмин — легенда. Он дал мне дорогу, я всегда буду ему благодарен

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поздравил экс-наставника железнодорожников Юрия Сёмина с днём рождения.

«Палыч — тот человек, который пригласил меня в «Локомотив». Он дал мне дорогу, привёл меня в начало большого пути. Для меня Сёмин — легенда, я всегда буду ему благодарен. С ним мы выиграли чемпионство, Кубки. Здоровья ему, счастья, чтобы всё было хорошо», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня, 11 мая, российскому специалисту исполнилось 75 лет. Трёхкратный чемпион России Юрий Павлович Сёмин — семикратный обладатель Кубка страны, трёхкратный обладатель Суперкубка России, шестикратный серебряный призёр чемпионата России, трёхкратный бронзовый призёр.