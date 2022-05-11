Тарасов: для меня Сёмин — легенда. Он дал мне дорогу, я всегда буду ему благодарен
Поделиться
Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поздравил экс-наставника железнодорожников Юрия Сёмина с днём рождения.
«Палыч — тот человек, который пригласил меня в «Локомотив». Он дал мне дорогу, привёл меня в начало большого пути. Для меня Сёмин — легенда, я всегда буду ему благодарен. С ним мы выиграли чемпионство, Кубки. Здоровья ему, счастья, чтобы всё было хорошо», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Сегодня, 11 мая, российскому специалисту исполнилось 75 лет. Трёхкратный чемпион России Юрий Павлович Сёмин — семикратный обладатель Кубка страны, трёхкратный обладатель Суперкубка России, шестикратный серебряный призёр чемпионата России, трёхкратный бронзовый призёр.
Комментарии
- 11 мая 2022
-
18:24
-
18:21
-
17:57
-
17:44
-
17:43
-
17:21
-
17:21
-
17:12
-
16:51
-
16:35
-
16:28
-
16:18
-
16:10
-
16:05
-
15:47
-
15:41
-
15:34
-
15:29
-
15:27
-
15:10
-
15:00
-
14:50
-
14:44
-
14:26
-
14:24
-
14:15
-
14:10
-
14:06
-
14:01
-
13:58
-
13:52
-
13:51
-
13:39
-
13:36
-
13:23
Партнерский контент