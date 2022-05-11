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Глава УЕФА: в футболе есть расизм. Нельзя бояться наказывать идиотов, порочащих наш спорт

Глава УЕФА: в футболе есть расизм. Нельзя бояться наказывать идиотов, порочащих наш спорт
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Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о проблеме расизма в футболе.

«Расизм существует в футболе и в обществе, и это наша проблема. Мы не должны бояться наказывать группу идиотов, которые порочат наш спорт.

Мы также не можем допустить сцен, подобных тем, что произошли на „Уэмбли“ во время финала последнего чемпионата Европы. Мы не можем этого допустить», — цитирует Чеферина Marca.

Напомним, что основное и дополнительное время финального матча чемпионата Европы-2020 между сборными Англии и Италии завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти не смогли реализовать свои удары игроки английской сборной Маркус Рашфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо. Матч завершился победой итальянцев. После игры Рашфорд, Сака и Санчо стали жертвами расистских оскорблений в социальных сетях.

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