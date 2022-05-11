Президент УЕФА Чеферин – о бане России: это опасный прецедент. Футбол проиграл от санкций

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о ситуации с отстранением российских команд от международных соревнований на сезон-2022/2023.
«Когда УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж, главной была безопасность. В такой ситуации футбол является победителем. Когда УЕФА отказался от своих традиций и покинул свою зону комфорта, отказавшись от принципов нейтралитета спорта, футбол не выиграл от этого.
Когда УЕФА применяет санкции, он пытается внести свой небольшой вклад в обеспечение мира на континенте. Это опасный прецедент, но в данном случае причина важнее всего остального. Без сомнений, футбол стал одним из проигравших, когда игроки, тренеры и болельщики не могут ничего поделать со своей страстью и с их мечтами, это разбивает мне сердце», — цитирует Чеферина ТАСС.
Напомним, 2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро-2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.
- 11 мая 2022
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