«Севилья» не смогла обыграть «Мальорку» в матче 36-го тура Примеры

Сегодня, 11 мая, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье в рамках 36-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Севилья» принимала «Мальорку». Команды сыграли вничью, счёт – 0:0.
Марсьяль не смог забить после рывка в штрафную:
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес. Ему помогали ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Диего Санчес Рохо. Резервный рефери – Даниэль Паленсия Кабальеро.
После 36 сыгранных туров «Севилья» располагается на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры. Андалусийская команда набрала 66 очков. «Мальорка» с 33 очками находится на 18-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», у него 81 очко. «Сливочные» досрочно стали чемпионами Испании.
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