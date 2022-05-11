«Севилья» не смогла обыграть «Мальорку» в матче 36-го тура Примеры

Сегодня, 11 мая, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье в рамках 36-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Севилья» принимала «Мальорку». Команды сыграли вничью, счёт – 0:0.

Марсьяль не смог забить после рывка в штрафную:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес. Ему помогали ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Диего Санчес Рохо. Резервный рефери – Даниэль Паленсия Кабальеро.



После 36 сыгранных туров «Севилья» располагается на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры. Андалусийская команда набрала 66 очков. «Мальорка» с 33 очками находится на 18-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», у него 81 очко. «Сливочные» досрочно стали чемпионами Испании.