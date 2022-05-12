Колосков: Россия должна гордиться, что есть Черчесов. Он добился уникальных достижений

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил работу главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова.



«Черчесов лучший российский тренер сейчас? Нет, конечно. Лучший российский тренер пока что Семак. Лучший тренер Венгрии — это Черчесов. Таких достижений, как у Черчесова, нет ни у одного российского тренера. Это уникальные достижения, великолепный результат.



Россия должна гордиться, что у неё есть тренер такого масштаба, который выиграл два европейских чемпионата с разными командами. Участвовал на чемпионате мира как главный тренер, попав в восьмёрку сильнейших. На сегодняшний день Черчесов – один из сильнейших российских тренеров. Пока что я не могу сказать, что он лучший российский тренер, так как в России он ничего не выиграл», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



11 мая «Ференцварош», которым руководит российский специалист Станислав Черчесов, обыграл в финале Кубка Венгрии «Пакш» — 3:0. Счёт в игре на 16-й минуте открыл Кристоффер Закариассен. Во втором тайме дубль оформил Франк Боли.



Ранее подопечные Черчесова досрочно победили в чемпионате Венгрии. Таким образом, «Ференцварош» сделал золотой дубль.

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