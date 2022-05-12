Андрей Мостовой рассказал, как игроки «Зенита» праздновали чемпионство после игры с «Локо»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, как игроки сине-бело-голубых праздновали чемпионство после игры с «Локомотивом» в 27-м туре чемпионата России (3:1).

«В день нашего матча с «Локомотивом» играло «Динамо», и, скажу честно, я не думал, что они могут дать осечку. В это никто сильно не верил, так что их матч мы спокойно смотрели на базе, каждый у себя в номере. И вот когда «Урал» в том матче победил, я почувствовал, что мы можем устроить праздник уже сегодня. На предматчевом обеде было заметно, насколько ребята мотивированы.

Собственно, это мы и показали на поле – мы доминировали по ходу всей игры. После чемпионской раздевалки продолжили отмечать в ресторанчике на стадионе: попели, потанцевали под живую музыку (улыбается. – Прим. «Чемпионата»). Потом спокойно отдыхал. Собирались компаниями друзей – ко мне как раз близкие ребята приехали. Плюс с нами были Далер, Сутор, Барриос, Саша Ерохин. У нас огромная компания», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.

В скором времени читайте полное интервью Мостового «Чемпионату».