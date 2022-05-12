Минспорта Красноярского края: «Енисей» сыграл открыто со «Спартаком» — это правильно

Министр спорта Красноярского края Денис Петровский поделился своими впечатлениями от полуфинального матча Кубка России между «Енисеем» и «Спартаком» (0:3).
«Конечно, с одной стороны обидно, что «Енисей» остановился в шаге от финала, с другой — выход в полуфинал случился впервые в истории команды, и этот факт — уже достижение. После матча я читал спортивную прессу и видел такие высказывания, что «Енисей» слишком смело сыграл со «Спартаком», оголил оборонительные ряды и так далее…
Я считаю, тренерский штаб абсолютно прав — если бы мы сыграли в классический вариант противостояния клуба из лиги ниже с клубом из лиги выше, поставили этакий автобус, мы бы ничем и не запомнились. А так «Енисей» позволил себе с опытным соперником, с титулованным клубом сыграть в открытый футбол. Как знать — реализовали бы какой-то из моментов в первые 15 минут, когда всё получалось впереди, футбол мог бы построиться по-другому. И эта открытая игра — именно то, за что болельщики и любят футбол, за содержательную комбинационную игру, а не когда 90 минут команда «отпинывается» и где-то в конце матча вдруг получает момент и его реализует. В данной ситуации «Енисей» мог позволить себе сыграть со «Спартаком» так, как сыграл, и здорово, что команда это сделала.
Давайте вспомним матч с «Рубином», где «Енисей» уверенно победил, игру с «Локо», где была крупная победа. Это тоже команды РПЛ. Зачем судить по одному матчу, давайте сделаем аналитический срез по трём. Да, матч со «Спартаком» показал, что есть некоторые проблемы в обороне, но этот момент можно исправить либо тренировочным процессом, либо усилением состава по определённым позициям. То есть будет, чем заняться летом», — цитирует Петровского «РБ Спорт».
- 12 мая 2022
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