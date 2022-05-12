«Реал Сосьедад» — «Кадис»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 12 мая, состоится матч 36-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал Сосьедад» — «Кадис». Встреча пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Кадис».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Хуан Мартинес Мунуэра, Ему будут помогать ассистенты Анхель Невадо Родригес и Мигель Мартинес Мунуэра.
После 35 сыгранных туров «Реал Сосьедад» располагается на шестом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Баскская команда набрала 56 очков. «Кадис» с 35 очками находится на 17-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», у него 81 очко. «Сливочные» досрочно стали чемпионами Испании.
- 12 мая 2022
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