«Реал Сосьедад» — «Кадис»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 12 мая, состоится матч 36-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал Сосьедад» — «Кадис». Встреча пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Кадис».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Хуан Мартинес Мунуэра, Ему будут помогать ассистенты Анхель Невадо Родригес и Мигель Мартинес Мунуэра.



После 35 сыгранных туров «Реал Сосьедад» располагается на шестом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Баскская команда набрала 56 очков. «Кадис» с 35 очками находится на 17-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», у него 81 очко. «Сливочные» досрочно стали чемпионами Испании.