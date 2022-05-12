Доннарумма: я не виноват в первом голе Бензема в игре с «Реалом»

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма оценил свои действия в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«Первый гол «Реала» не был забит по правилам, но мы всё равно должны были справляться. Мы знаем, как это произошло, я ни в чем не виноват в случае с голом Бензема. Сейчас мы должны двигаться дальше, в следующем году мы вернёмся и станем лучшими в Европе», — цитирует итальянца AFP.

В эпизоде с первым голом в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСж» и «Реалом» Карим Бензема сравнял счёт после ошибки Джанлуиджи Доннаруммы. Доннарумма, заигравшись с мячом, попал под давление Бензема, а после Винисиус Джуниор после перехвата отдал пас на Карима, который поразил ворота.