Карим Бензема может подписать новое соглашение с «Реалом»
Поделиться
Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема в ближайшее время может подписать новое соглашение с командой. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».
По сведениям источника, испанский клуб готовит для 34-летнего футболиста новое соглашение до 2024 года. Текущий контракт Бензема с командой истекает в 2023 году.
В нынешнем сезоне Бензема в 44 матчах во всех турнирах забил 44 гола и отдал 15 результативных передач. Благодаря голам нападающего «Реал» смог выйти в финал Лиги чемпионов (сыграет с «Ливерпулем») и победить в чемпионате Испании.
Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Леванте». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 36-й тур:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
Новость по темеБензема сравнялся с Раулем по голам за «Реал»
Комментарии
- 13 мая 2022
-
11:33
-
11:31
-
11:26
-
11:23
-
11:18
-
11:15
-
11:14
-
11:02
-
10:44
-
10:22
-
10:17
-
10:13
-
10:12
-
10:07
-
09:26
-
09:19
-
09:19
-
09:12
-
08:55
-
08:30
-
08:17
-
08:04
-
06:21
-
05:59
-
05:52
-
05:33
-
04:57
-
04:01
-
03:55
-
03:40
-
03:12
-
02:53
-
02:12
-
02:12
-
01:48
Партнерский контент