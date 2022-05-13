Карим Бензема может подписать новое соглашение с «Реалом»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема в ближайшее время может подписать новое соглашение с командой. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

По сведениям источника, испанский клуб готовит для 34-летнего футболиста новое соглашение до 2024 года. Текущий контракт Бензема с командой истекает в 2023 году.



В нынешнем сезоне Бензема в 44 матчах во всех турнирах забил 44 гола и отдал 15 результативных передач. Благодаря голам нападающего «Реал» смог выйти в финал Лиги чемпионов (сыграет с «Ливерпулем») и победить в чемпионате Испании.

Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Леванте». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 36-й тур:

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