Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Нижний Новгород». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карим Бензема может подписать новое соглашение с «Реалом»

Карим Бензема может подписать новое соглашение с «Реалом»
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема в ближайшее время может подписать новое соглашение с командой. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

По сведениям источника, испанский клуб готовит для 34-летнего футболиста новое соглашение до 2024 года. Текущий контракт Бензема с командой истекает в 2023 году.

В нынешнем сезоне Бензема в 44 матчах во всех турнирах забил 44 гола и отдал 15 результативных передач. Благодаря голам нападающего «Реал» смог выйти в финал Лиги чемпионов (сыграет с «Ливерпулем») и победить в чемпионате Испании.

Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Леванте». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 36-й тур:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Бензема сравнялся с Раулем по голам за «Реал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022