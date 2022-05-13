«Алания» оштрафована на 30 тысяч рублей по итогам матча с «Динамо», Гогниев — на 5 тысяч

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о решениях, которые были приняты по итогам матча полуфинала Кубка России между «Динамо» и «Аланией» (3:0).

«За час до начала матча главный тренер «Алании» Гогниев не принял участия во флеш-интервью. «Алания» оштрафована на 30 тыс. рублей. Также Гогниев выходил за пределы технической зоны и оштрафован на 5 тыс. рублей.

Болельщики «Алании» вывесили два несогласованных баннера. «Алания» оштрафована на 20 тыс. рублей.

Болельщики «Динамо» оштрафованы на 90 тыс. рублей за скандирование ненормативной лексики на 33-й минуте», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.