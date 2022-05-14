Игрок «Спартака» Тиль попал в расширенный список сборной Нидерландов на матчи Лиги наций

Полузащитник «Фейеноорда» Гус Тиль, права на которому принадлежат «Спартаку», вошёл в расширенный список сборной Нидерландов на предстоящие в июне матчи Лиги Наций. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
Подопечным Луи ван Гала предстоят игры со сборными Бельгии на выезде 3 июня и Уэльса в гостях 6 июня и дома 11 числа, а также домашний матч с Польшей 14 июня.
Тиль в составе «Фейеноорда» принял участие в 47 матчах, в которых забил 21 гол и сделал 6 голевых передач.
В составе голландского клуба выступает ещё 1 игрок, права на которого принадлежат «Спартаку» — речь о Йоррите Хендриксе. Хендрикс стал игроком «Спартака» в январе 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиями. Соглашение Хендрикса с российским клубом истекает в 2024 году.
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