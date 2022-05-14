Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Ромелу Лукаку высказался о будущем футболиста

Агент Ромелу Лукаку высказался о будущем футболиста
Комментарии

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Челси» Ромелу Лукаку, высказался о будущем футболиста.

«Я не буду обсуждать технические решения, но ясно, что есть проблема. Тем не менее, мы должны смотреть на цифры. Он лучший бомбардир в команде, несмотря на то, что получает меньше игрового времени, чем его товарищи по команде. Теперь мы должны получить место в Лиге чемпионов и сыграть в финале Кубка Англии. Это единственное, на чем сосредоточен Ромелу, мы не говорили ни о чем другом. Возвращение в «Интер»? Много шума напрасно. Но «Интер» и болельщики в его сердце. Он никогда не скрывал этого и никогда не скрывал своей любви к «Андерлехту», где он хотел бы завершить свою карьеру. Однако мы не можем спекулировать на переговорах. У «Челси» сменился владелец, мы не знаем этих людей, не говоря уже о переговорах с «Интером» или «Миланом». Нам придется подождать», — приводит слова агента Goal со ссылкой на La Repubblica.

Ромелу Лукаку выступает за «Челси» с августа 2021 года, куда перешёл из «Интера» за € 113 млн. Контракт бельгийского игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Новость по теме
Ромелу Лукаку может стать игроком «Реала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022