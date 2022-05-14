Почеттино считает, что «ПСЖ» был ближе «Челси» и «Сити» к тому, чтобы выбить из ЛЧ «Реал»
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением об итогах сезона-2021/2022 для парижского клуба в Лиге чемпионов УЕФА.
«Мы были ближе к победе над «Реалом», чем «Челси» и «Манчестер Сити».
К сожалению, у нас были плохие моменты, из-за которых мы не смогли продолжить соревнование», — приводит слова Почеттино Marca.
Напомним, что на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «ПСЖ» уступил мадридскому «Реалу» со счётом 2:3 по сумме двух матчей (1:0, 1:3) и завершил своё выступление в турнире.
Ранее сообщалось, что Маурисио Почеттино может покинуть клуб по окончании текущего сезона и парижане будут вынуждены заплатить ему € 15 млн в качестве неустойки за досрочный разрыв контракта.
Самые возрастные тренеры в футболе.
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