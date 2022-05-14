Геркус — о возможном переходе РФС в Азию: УЕФА переживает, не предлагая ничего взамен

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о словах президента УЕФА Александера Чеферина о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.



«Чеферин отговаривает Россию от перехода в Азиатскую конфедерацию. Причём не выбирая выражений. Дескать, Азия «на 100 лет» отстаёт от УЕФА. «А как же ваш же лозунг Respect?» — надо бы спросить у товарища Чеферина. Нет ли расизма в ваших словах?



Впрочем, это форма. По сути, УЕФА переживает, не предлагая нам ничего. Нет ни понятных перспектив, ни сроков наказания, нет даже самого наказания! Нас ведь не наказали. Нас отстранили без указания причин, что-то промямлив про «безопасные и спокойные условия».



И теперь вот не хотят, чтобы мы уходили в Азию. Переживают за наше развитие. Значит, хорошие сапоги, надо брать?» — написал Геркус в своём телеграм-канале.

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