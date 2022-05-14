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«Ростов» обыграл «Химки» и обогнал «Спартак» в турнирной таблице РПЛ

«Ростов» обыграл «Химки» и обогнал «Спартак» в турнирной таблице РПЛ
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Сегодня, 14 мая, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону местный «Ростов» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) встречался с подмосковными «Химками». Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 2:1. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первый гол в матче на 12-й минуте с передачи Дмитрия Полоза забил Роман Тугарев. Через пять минут отличился сам Полоз, откликнувшись на передачу Егора Голенкова. На 90+4 минуте отличился Резиуан Мирзов.

«Ростов» набрал 38 очков и вышел на девятую строчку турнирной таблицы, опередив московский «Спартак» (37 очков, матч в запасе). «Химки» с 29 очками остались на 12-й строчке и рискуют опуститься в зону стыков по итогам матча «Урал» (27) — «Рубин» (29).

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

Россия - Премьер-Лига. 29-й тур
14 мая 2022, суббота. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Химки
Химки
1:0 Тугарев – 12'   2:0 Полоз – 17'   2:1 Мирзов – 90+5'
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