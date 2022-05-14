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«Динамо» и «Локомотив» сыграли со счётом 3:3 в 29-м туре РПЛ

«Динамо» и «Локомотив» сыграли со счётом 3:3 в 29-м туре РПЛ
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Сегодня, 14 мая, проходил матч «Локомотив» — «Динамо». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 шла на стадионе «РЖД Арена» в Москве, команды сильнейшего не выявили — 3:3.

На 11-й минуте счёт открыл нападающий «Динамо» Фёдор Смолов. Он воспользовался нерасторопностью защиты соперника и поразил ворота Маринато Гильерме.

Тин Едвай сравнял счёт в игре на 29-й минуте. Антон Миранчук за счёт индивидуального прохода сумел заработать ещё один угловой у ворот «Динамо». С левого фланга последовал навес в штрафную — Тин Едвай взмыл вверх и вогнал мяч в девятку. Роман Евгеньев не уследил за своим оппонентом и не смог помешать Тину поразить ворота.

Арсен Захарян роскошным ударом снова вывел «Динамо» вперёд на 35-й минуте. Арсен получил мяч в нескольких метрах от штрафной «Локомотива», чуть продвинулся вперёд и по дуге отправил мяч в дальний угол. Спустя 3 минуты Даниил Фомин реализовал пенальти. Едвай снёс Фёдора Смолова в своей штрафной, после чего Сергей Иванов назначил 11-метровый удар. Фомин развёл мяч и Гильерме по разным углам и упрочил преимущество «Динамо» в счёте.

Ян Кухта сократил отставание хозяев в счёте на 65-й минуте. Гирано Керк низом выполнил пас на Кухту, и чешский форвард с середины поля совершил ускорение, убежал один на один с Антоном Шуниным и уверенно поразил левый нижний угол ворот. Спустя 7 минут Гирано Керк сравнял счёт в игре. Рифат Жемалетдинов забросил мяч в штрафную, Вильсон Изидор в касание скинул его на Яна Кухту — удар чешского форварда пришёлся в Романа Евгеньева, после чего Керк добил мяч в пустые ворота.

«Динамо» набрало 53 очка в 29 встречах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (45) — на шестом месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия - Премьер-Лига. 29-й тур
14 мая 2022, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Смолов – 9'   1:1 Едвай – 29'   1:2 Захарян – 35'   1:3 Фомин – 38' (пен)   2:3 Кухта – 65'   3:3 Керк – 72'
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