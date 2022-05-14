Денис Макаров признался, что ему не понравилось в игре «Динамо» в матче с «Локомотивом»
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Полузащитник «Динамо» Денис Макаров прокомментировал ничейный результат в матче с «Локомотивом» (3:3) в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Отличный результат. Понравилась ли игра «Локомотива» во втором тайме? Наша не понравилась. Чего жду от игры с «Сочи»? Победы», — передаёт слова Макарова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
«Динамо» набрало 53 очка в 29 встречах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (45) — на шестом месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».
В последнем туре чемпионата России подопечные Сандро Шварца сыграют в домашнем матче с «Сочи». «Локомотив» отправится в Самару на игру с «Крыльями Советов».
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