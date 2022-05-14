Хапов назвал весёленькой результативную игру «Локомотива» в матче с «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов прокомментировал матч 29-го тура чемпионата России с «Динамо», который завершился со счётом 3:3.

«Весёлая игра, всем понравилось. Совершили три ненужные ошибки. Но игра была весёленькая. У нас хорошая обойма, решили выбрать такой состав. Решили в перерыве ничего не менять, потому что хорошо поговорили. Те, кто вышел на замену, добавили скорости и остроты», — передаёт слова Заура Хапова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Динамо» набрало 53 очка в 29 встречах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (45) — на шестом месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».