«Байер» одержал победу над «Фрайбургом» в первом матче Лунёва в Бундеслиге

Сегодня, 14 мая, в рамках 34-го тура немецкой Бундеслиги на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене местный «Байер» встречался с «Фрайбургом». В стартовом составе домашней команды вышел российский вратарь Андрей Лунёв. Матч закончился победой «Байера» со счётом 2:1.
Счёт в матче на 53-й минуты с передачи Патрика Шика открыл нападающий леверкузенской команды Лукас Аларио. На 88-й минуте Яник Хаберер с паса Жонатана Шмида счёт сравнял. На 90+7-й минуте Эсекьель Паласиос с передачи Митчела Баккера принёс «Байеру» победу.
Этот тур стал последним в Бундеслиге нынешнего сезона. «Байер», набравший 64 очка, финишировал в турнирной таблице на третьем месте вслед за дортмундской «Боруссией» (69) и мюнхенской «Баварией» (77).
«Фрайбург» с 55 очками остановился на шестой позиции.
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