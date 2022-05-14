Керк: Гильерме попросил прощения за ошибку, но он не должен извиняться

Нападающий московского «Локомотива» Гирано Керк прокомментировал ничью в матче с «Динамо» (3:3) в 29-м туре РПЛ и результативную ошибку вратаря команды Маринато Гильерме.

«Тяжёлая игра. В начале чувствовали себя плохо, но во втором тайме мы были лучше, заслужили победу. Но по первому тайму ничья приемлема. Классный камбэк удался, фанаты довольны.



«Динамо» классная команда, непросто так они на втором месте. Я забиваю только топ-командам? Я всегда стараюсь забить. Против этих команд просто чуть особеннее, но главное, чтобы мы побеждали.



Об ошибках Гильерме нужно спросить его. Это нормально, все их совершают. Я не могу его за это обвинять. Он попросил прощения, но он и не должен это делать, ведь мы команда. Вы считаете, что это странно? Ну вы можете так считать, я так не считаю», — передаёт слова Керка корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.