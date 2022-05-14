Смолов забивал бывшей команде и смеялся над Гильерме. Лучшие фото с «Динамо» — «Локомотив»

Сегодня, 14 мая, проходил матч «Локомотив» — «Динамо». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 шла на стадионе «РЖД Арена» в Москве, команды сильнейшего не выявили — 3:3.
Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова и Дмитрия Голубовича.
Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов прокомментировал матч 29-го тура чемпионата России с «Динамо», который завершился со счётом 3:3.
«Весёлая игра, всем понравилось. Совершили три ненужные ошибки. Но игра была весёленькая. У нас хорошая обойма, решили выбрать такой состав. Решили в перерыве ничего не менять, потому что хорошо поговорили. Те, кто вышел на замену, добавили скорости и остроты», — передаёт слова Заура Хапова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 14 мая 2022
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