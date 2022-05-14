Тренер «Динамо» Булут: есть моменты, которые можно исправить в обороне

Тренер «Динамо» Волкан Булут, заменявший дисквалифицированного Сандро Шварца на посту главного тренера московской команды, оценил выступление клуба в завершающих матчах сезона.
«В завершающей фазе сезона бывают такие моменты, когда команда пропускает больше мячей, чем должна. Конечно, есть моменты, которые можно исправить в обороне – нужно играть более цепко. Но сейчас самое главное – это результат, и нам нужно сконцентрироваться на его достижении в последних двух матчах сезона.
Считаю, что во втором тайме были моменты, когда мы достаточно быстро выбегали в контратаки, использовали скорость. Это получалось у нас и в первой половине, когда мы забили три мяча после ошибок соперников. К сожалению, сценарий первого тайма во втором не сработал», — цитирует Булута пресс-служба клуба.
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