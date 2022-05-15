Карпин пинал бутылку с водой, команда позировала с болельщиками. Фото победы «Ростова»

Вчера, 14 мая, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону местный «Ростов» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) встречался с подмосковными «Химками». Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 2:1.

Лучшие фото с матча «Ростов» — «Химки» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу команды в матче с «Химками».



«Почему сегодня получились два разных тайма? Из-за счёта. Это футбол, а не психология. Во втором тайме у нас было больше моментов, чем у «Химок».



Считаю ли я, что команда сегодня превзошла соперников? А что считать? Не видно было? Насколько удовлетворён игрой Голенкова? Полностью удовлетворён. Егору не хватило гола, он его заслужил», — передаёт слова Карпина пресс-служба ростовской команды на официальном сайте.