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Хендерсон – первый капитан в истории «Ливерпуля» с шестью разными выигранными трофеями

Хендерсон – первый капитан в истории «Ливерпуля» с шестью разными выигранными трофеями
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Английский полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хенденсон стал первым капитаном в истории команды, которому удалось выиграть с клубом сразу шесть разных трофеев.

Вчера, 14 мая, в финале Кубка Англии «Ливерпуль» обыграл «Челси». Титул Кубка Англии как раз и стал шестым для Хендерсона. Ранее он становился победителем АПЛ, Лиги чемпионов, Суперкубка Европы, Кубка английской лиги и клубного чемпионат мира.

Основное и дополнительное время матча закончилось нулевой ничьей, а в серии пенальти точнее оказались игроки «Ливерпуля» (6:5).

Решающий пенальти реализовал защитник «Ливерпуля» Константинос Цимикас. У «Челси» промахнулись защитник Сесар Аспиликуэта и хавбек Мэйсон Маунт, удар которого отразил Алисон Бекер. Удар нападающего Садио Мане отбил вратарь «Челси» Эдуард Менди.

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