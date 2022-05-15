«Боруссия» из Мёнхенгладбаха расторгла контракт с главным тренером Ади Хюттером

Мёнхенглабхская «Боруссия» и главный тренер команды Ади Хюттер договорились о расторжении контракта по окончании сезона-2021/2022.

«Мы согласны с тем, что это решение является правильным для обеих сторон. Теперь наша задача — сделать выводы и принять соответствующие меры, чтобы приступить к подготовке к новому сезону в конце июня в обновлённом виде», — говорится в заявлении спортивного директора «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Роланда Виркуса на официальном сайте команды.

Помощники Ади Хюттера Кристиан Пейнтингер и Армин Ройтершан также покидают «Боруссию».

«После многих интенсивных, хороших и уважительных по содержанию бесед мы пришли к взаимному согласию о расторжении контракта. Жаль и очень обидно, потому что я чувствовал себя здесь очень комфортно, но, к сожалению, мы не добились того, что все себе представляли, в спортивном плане. Я могу только поблагодарить клуб за открытость, честность и ясность – и за то, что я также пережил очень важный, отличный год в «Боруссии», — приводит слова Хюттера после последнего матча сезона официальный сайт «Боруссии» из Мёнхенгладбаха.