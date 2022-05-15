Арсен Захарян: «Динамо» должно выходить на матч с «Сочи» и побеждать

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал результат матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:3).



«Конечно, недоволен результатом, поскольку вели 3:1. Непозволительно пропускать два гола во втором тайме. Мой гол? Было пространство и время подумать. Принял мяч и, как учили, положил в дальний угол.



В концовке не смог забить, потому что сил не хватило, к тому моменту уже отбегал 90 минут. Мяч «зажевался», поле сухое уже было. Думаю, усталость повлияла. В матче с «Сочи» сыграем так, как и играли. Надо выходить и побеждать», — приводит слова Захаряна пресс-служба «Динамо».



«Динамо» набрало 53 очка в 29 встречах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (45) — на шестом месте.