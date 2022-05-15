Радимов — о матче «Спартак» — «Зенит»: 7:1 сегодня не повторится

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит».

«Турнирной мотивации нет никакой ни у «Спартака», ни у «Зенита». Так, принципиальный матч, не более того. Считаю, будет открытый футбол. Не думаю, что может повториться результат первого круга как в одну сторону, так и в другую. Работу над ошибками команды проделали. Они выходят играть в футбол, на мотивации футболистов никак ничего не скажется», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 15 мая, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Зенит».