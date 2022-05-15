Голкипер «Арсенала» Левашов: ждём решения по поводу дальнейшей судьбы футбольной России

Голкипер «Арсенала» Михаил Левашов прокомментировал итоги матча с«Уфой» в рамках 29-го тура Российской Премьер-лиги (1:2), а также обратился к болельщикам тульской команды.

«В первую очередь не получилось выиграть, всё остальное уже вторично.

Как проходила подготовка к игре? Готовились, как всегда, как к любой игре. Разбирали и сильные, и слабые стороны соперника. В первую очередь понимали, конечно, что будет много борьбы, готовились и к этому тоже. Была игра за выживание, которую, увы, мы не смогли выиграть.

Что хотел бы сказать болельщикам? Мы ещё ждём решения по поводу дальнейшей судьбы футбольной России. Хочется, конечно, извиниться перед всеми нашими болельщиками за весь этот сезон, сказать, что мы хотели сыграть гораздо лучше, и нам стыдно. Дальше будет видно», — приводит слова Левашова Молодёжная газета.