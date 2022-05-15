Олег Романцев: у «Спартака» утеряна психология победителей, её нужно восстанавливать

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит».
«Незначимый в турнирном плане матч, ничего не решает. Как бы мы ни говорили, как бы ни нагнетали. Подогревать интерес надо – это работа журналистов, чтобы болельщик пошёл и активно поддерживал свою команду. Но я не люблю такие матчи, когда всё решено. В футболе самое красивое – результат, но этот матч ничего не решает. Футболисты в душе будут полупустые.
Кубковый матч будет очень важным. Для футболистов это будет как задел на следующий год. Психология победителей у «Спартака» утеряна, и её нужно восстанавливать», – сказал Романцев в эфире Матч Премьер.
Матч 29-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 15 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.
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