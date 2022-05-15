В «Спартаке» ответили на вопрос о приглашении Карреры, Тедеско и Витории на финал КР

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о возможном приглашении бывших тренеров клуба Массимо Карреры, Доменико Тедеско и Руя Витории на финальный матч Кубка России с «Динамо».

«Тедеско приезжал на «Наполи», всё было без проблем. Витории, когда мы расставались, сказали, что всегда рады будем его видеть. То же самое касается Карреры. Мы всем нашим бывшим рады», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Финальный матч Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 17:00 мск.

В 1/8 финала Кубка России «Спартак» разгромил краснодарскую «Кубань» (6:1), затем в четвертьфинале обыграл московский ЦСКА (1:0), а в полуфинале оказался сильнее красноярского «Енисея (3:0). Подопечные Паоло Ваноли начали турнир с 1/8 финала, так как были участниками еврокубков. «Динамо» на групповом этапе Кубка России обыграло ставропольское «Динамо» (6:0) и «Оренбург» (3:0). В 1/8 финала команда Сандро Шварца прошла «Нижний Новгород» (3:0), в четвертьфинале победила калининградскую «Балтику» в серии пенальти. В полуфинале «Динамо» оказалось сильнее «Алании» (3:0).