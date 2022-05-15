Ваноли рассказал, почему Жиго не попал в стартовый состав «Спартака» на игру с «Зенитом»
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Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли рассказал, почему защитник Самуэль Жиго не попал в стартовый состав команды на игру с «Зенитом».
«Я прочувствовал важность этого матча, результат первого круга добавляет ответственности. Рассказов, Пруцев и Хлусевич в старте? У нас были проблемы после Кубка, выбывало два центральных защитника. Жиго уезжал во Францию по личным обстоятельствам, вернулся только ночью. Он всё равно пожелал быть в составе, может, и появится на поле», — сказал Ваноли в эфире «Матч Премьер».
Матч 29-го тура «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 15 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. «Спартак» располагается на 10-м месте в турнирной таблице, «Зенит» лидирует в чемпионате России.
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