Гендиректор «Зенита» высказался о будущем Артёма Дзюбы
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о продлении контракта нападающего клуба Артёма Дзюбы.
«Мы продолжаем вести беседы о продолжении его карьеры. У него есть варианты. Главное, чтобы ему было комфортно и выгодно», — сказал Медведев в эфире основного телеканала холдинга «Матч».
Ранее появлялась информация об интересе к Артёму Дзюбе «Црвены Звезды».
Матч 29-го тура «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 15 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. «Спартак» располагается на 10-м месте в турнирной таблице, «Зенит» лидирует в чемпионате России и досрочно обеспечил чемпионский титул в Российской Премьер-Лиге сезона-2021/2022, набрав 64 очка после 28 туров. «Спартак» набрал 37 очков после 28 сыгранных матчей.
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