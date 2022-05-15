Леонид Слуцкий объяснил, почему Шатов не захотел оставаться в «Рубине»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос, почему полузащитник Олег Шатов не захотел оставаться в казанской команде.



«Почему Шатов не захотел играть в Казани? Мы же говорили про эту историю. У Шатова был повышенный травматизм, поэтому он решил покинуть команду. После того как он возобновил свои занятия, ему было легче в «Урале». Он считал, что у нас высокий уровень конкуренции, ему трудно будет конкурировать в центральной зоне с Хакшабановичем, Хван Ин Бёмом. Посчитал, что он получит больше игрового времени в «Урале», — сказал Леонид Слуцкий на пресс-конференции после матча с «Уралом» (0:3).

В 30-м туре Российской Премьер-Лиги «Рубин» на своём поле примет «Уфу». В случае поражения казанский клуб вылетит из РПЛ.