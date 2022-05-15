Леонид Слуцкий объяснил, почему Шатов не захотел оставаться в «Рубине»
Поделиться
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос, почему полузащитник Олег Шатов не захотел оставаться в казанской команде.
«Почему Шатов не захотел играть в Казани? Мы же говорили про эту историю. У Шатова был повышенный травматизм, поэтому он решил покинуть команду. После того как он возобновил свои занятия, ему было легче в «Урале». Он считал, что у нас высокий уровень конкуренции, ему трудно будет конкурировать в центральной зоне с Хакшабановичем, Хван Ин Бёмом. Посчитал, что он получит больше игрового времени в «Урале», — сказал Леонид Слуцкий на пресс-конференции после матча с «Уралом» (0:3).
В 30-м туре Российской Премьер-Лиги «Рубин» на своём поле примет «Уфу». В случае поражения казанский клуб вылетит из РПЛ.
Комментарии
- 15 мая 2022
-
18:27
-
18:24
-
18:18
-
18:11
-
18:09
-
18:00
-
17:57
-
17:56
-
17:50
-
17:47
-
17:46
-
17:46
-
17:43
-
17:41
-
17:41
-
17:37
-
17:33
-
17:30
-
17:29
-
17:25
-
17:21
-
17:16
-
16:55
-
16:51
-
16:48
-
16:40
-
16:32
-
16:31
-
16:27
-
16:24
-
16:20
-
16:18
-
16:13
-
16:11
-
16:03
Партнерский контент