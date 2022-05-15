Леонид Слуцкий ответил на вопрос, за счёт чего «Рубин» может не вылететь из РПЛ

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос, за счёт чего его команда может избежать вылета из Российской Премьер-Лиги.



«За счëт чего «Рубин» может остаться в Премьер-Лиге? Только за счëт того, что болельщики придут и будут нас поддерживать в матче с «Уфой», — сказал Леонид Слуцкий на пресс-конференции после матча с «Уралом».

После поражения в матче с «Уралом» казанский клуб опустился на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков. В 30-м туре «Рубин» на своём поле будет принимать «Уфу».

Команда Алексея Стукалова набрала 27 очков после 29 сыгранных туров и располагается на 15-м месте в турнирной таблице. В случае победы в матче с казанским «Рубином» «Уфа» сможет подняться в зону стыковых матчей, а коллектив из Казани вылетит из РПЛ напрямую.