Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

И. Федотов: гол Соболева «Зениту» засчитан по делу. Вопрос, почему Иванов полез в момент

И. Федотов: гол Соболева «Зениту» засчитан по делу. Вопрос, почему Иванов полез в момент
Комментарии

Бывший российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с голом форварда «Спартака» Александра Соболева в матче с «Зенитом».

«Гол Соболева в ворота «Зенита» засчитан по делу, есть вопрос, почему Иванов полез в этот момент. Тут два варианта – либо звали на прямую красную, либо на нарушение в атаке. Да, это пропуск нарушения, но точно не красная карточка – скорее жёлтая. А если звали смотреть фол в атаке, то это не оно – прошло 18 секунд, было больше шести передач, защитники сели назад», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогают ему ассистенты Владислав Казаров (Невинномысск) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Андрей Фисенко (Владивосток).

Новость по теме
«Спартак» — «Зенит»: Соболев открыл счёт в матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022