И. Федотов: гол Соболева «Зениту» засчитан по делу. Вопрос, почему Иванов полез в момент

Бывший российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с голом форварда «Спартака» Александра Соболева в матче с «Зенитом».
«Гол Соболева в ворота «Зенита» засчитан по делу, есть вопрос, почему Иванов полез в этот момент. Тут два варианта – либо звали на прямую красную, либо на нарушение в атаке. Да, это пропуск нарушения, но точно не красная карточка – скорее жёлтая. А если звали смотреть фол в атаке, то это не оно – прошло 18 секунд, было больше шести передач, защитники сели назад», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогают ему ассистенты Владислав Казаров (Невинномысск) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Андрей Фисенко (Владивосток).
- 15 мая 2022
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