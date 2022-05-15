В «Динамо» прокомментировали завоевание медалей РПЛ сезона-2022/2023

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал завоевание командой медалей чемпионата России нынешнего сезона.
«Завоевание медалей чемпионата России – очень важное событие для нашего клуба, ведь в предыдущий раз динамовцы финишировали в тройке призёров 14 лет назад. И сейчас мы видим и чувствуем, что наших болельщиков вдохновляет результат команды в этом непростом сезоне. Это радует и мотивирует всех нас.
Однако любые празднования и поздравления с нашей стороны сейчас абсолютно преждевременны. Любое дело нужно доводить до конца. И игроки, и тренерский штаб, и весь наш клуб полностью сконцентрированы на двух решающих матчах сезона, где мы будем бороться за серебро и за трофей – Кубок России», — передаёт слова Пивоварова пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.
Поражение ЦСКА в игре с «Краснодаром» (0:1) за тур до конца РПЛ обеспечило «Динамо», которое идёт на втором месте турнирной таблицы, медали чемпионата.
- 15 мая 2022
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