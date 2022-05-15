Шикарный гол Кривцова — в видеообзоре матча «Краснодар» — ЦСКА

Сегодня, 15 мая, на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Краснодар» принимал ЦСКА. Хозяева одержали победу — 1:0.



Единственный гол был забит во втором тайме. На 75-й минуте отличился полузащитник хозяев Никита Кривцов.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогали ему ассистенты Владимир Миневич из Смоленска и Михаил Иванов (Кострома). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар).



«Краснодар» набрал 49 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. ЦСКА (47) находится на пятом месте. Ранее досрочно чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит».