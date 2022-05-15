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«Краснодар» обыграл ЦСКА и обошёл армейцев в таблице РПЛ

«Краснодар» обыграл ЦСКА и обошёл армейцев в таблице РПЛ
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Сегодня, 15 мая, на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Краснодар» принимал ЦСКА. Хозяева одержали победу — 1:0.

Единственный гол был забит во втором тайме. На 75-й минуте отличился полузащитник хозяев Никита Кривцов.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогали ему ассистенты Владимир Миневич из Смоленска и Михаил Иванов (Кострома). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар).

«Краснодар» набрал 49 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. ЦСКА (47) находится на пятом месте. Ранее досрочно чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит».

Россия - Премьер-Лига. 29-й тур
15 мая 2022, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кривцов – 75'
Комментарии
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