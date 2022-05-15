Сын Аршавина выходил на поле, Жиго прощался со стадионом. Фото ничьей с «Зенитом»

15 мая на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» встречался с «Зенитом». Игра завершилась со счётом 1:1. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи.
Лучшие фото с матча «Спартак» — «Зенит» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Александра Сафонова и Эдгара Брещанова.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал стычку тренера команды Вильяма де Оливейры с наставником «Спартака» Паоло Ваноли.
«Ожидали сопротивления. Это «Спартак», матчи всегда непросто складываются. Нам не хватило эмоций, агрессии в лучшем её виде. Но игра получилась интересной, хоть и не самой качественной с нашей стороны.
Что касается спора помощника с Ваноли, то я не очень понял, что случилось. У Оливейры горячая кровь, у Паоло тоже. Эмоции присутствовали. Это нормально. По Дзюбе руководство скоро объявит о своём решении», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 15 мая 2022
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