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Стало известно, какие игроки покинут «Бетис» в конце сезона

Стало известно, какие игроки покинут «Бетис» в конце сезона
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Форвард Кристиан Тельо и вратарь Хоэль Роблес покинут «Бетис» по окончании сезона, сообщается на официальном сайте клуба.

30-летний вингер выступал за севильский клуб с 2017 года, 31-летний голкипер — с 2018 года.

В текущем сезоне Тельо сыграл 34 матча, в которых забил пять голов и сделал три результативные передачи. У Роблеса три матча в Кубке Испании, в которых он пропустил два мяча и дважды сыграл на ноль.

Вчера, 15 мая, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье «Бетис» в рамках 37-го тура чемпионата Испании встречался с «Гранадой». Матч закончился победой домашней команды со счётом 2:0.

«Бетис» набрал 64 очка и укрепился в турнирной таблице испанской Ла Лиги на пятом месте. «Гранада» с 37 очками идёт на 16-й позиции турнирной таблицы. Лидером в турнирной таблице и действующим победителем чемпионата Испании является мадридский «Реал». Подопечные Карло Анчелотти набрали 85 очков.

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