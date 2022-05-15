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«Бетис» обыграл «Гранаду» и укрепился на пятой строчке чемпионата Испании

«Бетис» обыграл «Гранаду» и укрепился на пятой строчке чемпионата Испании
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Сегодня, 15 мая, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье «Бетис» в рамках 37-го тура чемпионата Испании встречался с «Гранадой». Матч закончился победой домашней команды со счётом 2:0.

Первый гол в матче на 14-й минуте с передачи Серхио Каналеса забил Хуанми. На 88-й минуте Хуанми оформил дубль.

1:0. Хуанми («Бетис») классно перекинул голкипера «Гранады»:

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«Бетис» набрал 64 очка и укрепился в турнирной таблице испанской Ла Лиги на пятом месте. «Гранада» с 37 очками идёт на 16-й позиции турнирной таблицы. Лидером в турнирной таблице и действующим победителем чемпионата Испании является мадридский «Реал». Подопечные Карло Анчелотти набрали 85 очков.

Испания - Примера. 37-й тур
15 мая 2022, воскресенье. 20:30 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
2 : 0
Гранада
Гранада
1:0 Хуанми – 14'   2:0 Хуанми – 88'
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