«Бетис» обыграл «Гранаду» и укрепился на пятой строчке чемпионата Испании
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Сегодня, 15 мая, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье «Бетис» в рамках 37-го тура чемпионата Испании встречался с «Гранадой». Матч закончился победой домашней команды со счётом 2:0.
Первый гол в матче на 14-й минуте с передачи Серхио Каналеса забил Хуанми. На 88-й минуте Хуанми оформил дубль.
1:0. Хуанми («Бетис») классно перекинул голкипера «Гранады»:
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«Бетис» набрал 64 очка и укрепился в турнирной таблице испанской Ла Лиги на пятом месте. «Гранада» с 37 очками идёт на 16-й позиции турнирной таблицы. Лидером в турнирной таблице и действующим победителем чемпионата Испании является мадридский «Реал». Подопечные Карло Анчелотти набрали 85 очков.
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