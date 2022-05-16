Широков: «Зенит» во 2-м тайме со «Спартаком» не создал ни одного момента, чтобы отыграться

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков поделился эмоциями от просмотра очного матча команд в 29-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Даже встреча ЦСКА с «Краснодаром» была более живой. В предыдущем матче «Динамо» и «Локомотива» получилась хорошая игра с голами. Здесь тоже ожидали, что будет более живая встреча и более интересная в плане создания моментов и голов. Так получилось, что обе команды ни на что не претендуют. Давления результата нет: можно расслабиться и поиграть в футбол. Но, к сожалению, в первом тайме этого не получилось.
Во втором «Спартак» удачно забил гол после отличной атаки: и Соболев прекрасно сыграл, и Игнатьев здорово отдал. Игра чуть раскрылась. Но «Зенит» во втором тайме не создал ни одного момента, чтобы отыграться. Два удара в створ — критично мало. Ожидал большего от этой игры. Но, к сожалению, не получилось», — рассказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 16 мая 2022
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