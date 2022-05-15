«Я сидел и засыпал». Реакция героев матча «Зенита» и «Спартака» на судейство и саму игру

Хозяева уверены, что Кукуян ошибочно назначил пенальти. А Мостовой рассказал, почему его бил он, а не Дзюба.

Главный матч 29-го тура между «Спартаком» и «Зенитом» завершился вничью. В первом тайме смотреть игру было скучновато, зато эмоций игроки и тренеры дали во втором: главный тренер хозяев Паоло Ваноли получил жёлтую карточку из-за просмотра гола Соболева судьёй, сам Александр бросался бутылками, а в конце «Зенит» ещё и получил право на пенальти. «Чемпионат» собрал главные слова героев игры.

Что сказал Сергей Семак

Как складывалась игра: «Тяжело. По ходу игры в первом тайме контролировали мяч, во втором пропустили быстрый гол. Дальше нужно было атаковать, вскрывать оборону, а «Спартак» хорошо пользовался зонами. Но команда не остановилась, играла до финального свистка. Хорошо, что смогли не проиграть. Игра получилась интересной, пусть и не самой хорошей в нашем исполнении».

Чего ожидали от матча: «Сопротивления. Это «Спартак» – матчи всегда непросто складываются».



Чего не хватило: «Эмоций. Агрессии в лучшем её виде».



Что с Дзюбой: «Руководство скоро объявит о своём решении».



Как оценит стычку помощника с тренером соперника: Что касается спора помощника с Ваноли, то я не очень понял, что случилось. У Оливейры горячая кровь, у Паоло тоже. Эмоции присутствовали. Это нормально.

Сергей Семак (справа) Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Что будет с вратарской позицией: «Одоевский очень молодой вратарь. Невозможно вырасти, не ошибаясь и не получая игровую практику. По вратарской позиции решим в конце сезона, посмотрим, какие будут варианты».

О чём говорил с Кукуяном после игры: «Редкая ситуация, когда не дают доиграть, а забивается гол, судья поторопился. А вот если бы он отменил пенальти? Был бы свободный с места фола. Интересный момент».

Есть ли проблемы с мотивацией из-за отсутствия еврокубков: «Не вижу проблем. Это работа игроков. Они выполняют её, потому что они подписывали контракты. Если возникнет желание у кого-то покинуть команду, то этот вопрос решается по-другому».

Что сказал Паоло Ваноли

Как складывалась игра: «Первый тайм провели очень хорошо. Где-то не хватало смелости, характера. Во втором тайме дела пошли не так хорошо: хотели удержать результат, и это сказалось. Но матч – шаг вперёд. Для этого необходимо терпеть. Ребята боролись, старались и смогли нивелировать разницу между командами».



Почему кричал на игроков после паса Игнатова назад: «Эмоции – это нормально. Вы видите один «Спартак», я смотрю на игровую конструкцию. Его действие было связано с этим. Да, не всегда надо бежать только вперёд, а то можно получить 1:7. Игнатов провёл классный матч.

Кого мог бы выделить из игроков: «Хотел бы отметить игру Хлусевича. Отлично вышел Николсон. Отдельно скажу про Жиго. Ему нужно было уехать во Францию по личным обстоятельствам, вернулся только ночью. Но он был готов сыграть. Это показывает, как он привязан к этому клубу».



Почему был таким эмоциональным после гола Соболева: «Я не понял, почему просматривался VAR. Когда «Спартак» забивает, постоянно просматривают повторы! В таких условиях праздновать не очень комфортно. Я задаюсь вопросом – почему в каких-то эпизодах VAR смотрят, а в каких-то нет. Я не вижу».

Как проходила подготовка к матчу: «Легко. Мы хотели понять, на какой стадии нашей работы находимся. Мы играли против сильнейшей команды, поэтому хотели сразиться с «Зенитом». Но буквально за несколько дней у нас выбыло три центральных защитника, что добавляло сложности. Здесь все прекрасно всё понимали. Добавляло нам мотивацию и унизительное поражение 1:7, и ролик «Зенита», и 27 очков в таблице между нами. Мы хотели доказать и показать, какого прогресса добились. Я благодарен ребятам за то, что получилось».

Есть ли проблемы с мотивацией: «Нет. Спорт не должен касаться политики. Ребята не заслуживали этого, должны были играть в Лиге Европы. Я доволен тем, что я делаю. Мне хочется, чтобы команда прогрессировала и шла к своей цели».

О финале Кубка: «В таком клубе с лучшими болельщиками хотелось бы их увидеть на финале. Хочется обратиться к ним с призывом прийти. К сожалению, за всё время моей работы я ни разу не видел наш стадион полным и разукрашенным в красно-белые цвета».

Что сказали остальные представители клубов

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков высказался про пенальти – по его мнению, «пенальти не было».



Защитник «Спартака» Самуэль Жиго придерживается такого же мнения: пенальти не было. «Но судья сказал иначе. Тяжело, получать такое в конце матча».

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что сначала и не понял – пенальти там или гол: «Там суматоха началась. Все смотрят вокруг и не понимают, что происходит. Я свисток услышал, затем увидел гол. Подумал, зачем свистеть было, если мы забили? Мяч был около меня. Я его взял. Дзюба подошёл, спросил: «Готов?». Я ответил, что готов. Так всё и произошло. Далер Кузяев просил. Я сказал ему: «Нет, не сегодня».Хотел проверить себя со «Спартаком». 0:1 проигрываем, последняя минута. Наоборот, прикольно так было. Ну волнение было, конечно, немного. Поначалу вообще не было, а поближе к свистку так чуть-чуть было. Ну нормально, нормально».

Андрей Мостовой Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

По мнению Мостового, первый тайм был «убаюкивающим»: «Я сидел и засыпал немного. А второй тайм, конечно, был намного интереснее – когда «Спартак» забил и нам нужно было атаковать».

А ещё полузащитник рассказал про ближайший матч с «Нижним Новгородом»: бразильцам дадут отдохнуть, «потому что они часто были в Питере, не ездили домой», а на игре будет смешанный состав: «Может, из «Зенита-2» или молодёжки кто-то подключится. Русские все поедут. До конца доиграем сезон: осталась одна игра и в отпуск».